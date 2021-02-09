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"العدالة والتنمية" التركي: حان وقت التفاوض بشأن حل الدولتين في قبرص

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.02.2021 18:48
آخر تحديث في 09.02.2021 20:08
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك الأناضول المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك (الأناضول)

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر تشليك، إن الوقت قد حان للتفاوض بشأن نموذج حل الدولتين في جزيرة قبرص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة.

وشدد على أن "ليفكوشا وأنقرة لن تسمحا بسلب أراضي شمال قبرص التركية".

وفي سياق آخر، أفاد تشليك أن مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت كمنصات للحرية في البدايات، لكنها تتصرف اليوم كسلطة عامة عبر قرارتها التعسفية.

وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تتحول إلى آلية تحارب الإرادات القومية والسيادة الوطنية والقانون، وهذا الأمر يجلب الفاشية الرقمية والديكتاتورية".

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