تشاوش أوغلو ونظيره الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأفاد تشاوش أوغلو في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أنه "بحث مع الصباح العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة".

وأضاف: "قيّمنا التطورات في سوريا وليبيا والعراق. سنعمل على تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما فيها الدفاع والصحة والثقافة والتعليم".

والتقى وزير الخارجية التركي في وقت سابق، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبدأ تشاوش أوغلو، الثلاثاء، جولة خليجية تشمل الكويت وعمان وقطر، وتستمر حتى 11 فبراير/شباط الجاري، وفق وزارة الخارجية التركية.