تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره التونسي تطورات ليبيا وتعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، هاتفيا مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، ملف الشأن الليبي.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، مساء الاثنين، أن تشاوش أوغلو والجرندي بحثا آخر المستجدات في ليبيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول فحوى المكالمة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: "تناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة المتوسط ولا سيما التطورات الإيجابية الحاصلة في الشقيقة ليبيا إثر انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة".

وثمن الوزيران، وفق البيان، "هذه الخطوة الإيجابية في المسار السياسي السلمي بليبيا الشقيقة".

والجمعة، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية مؤقتة تضم عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وأمام "دبيبة" 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي، وهو يتألف من 75 شخصية.

من جهة أخرى أكد الوزيران، بحسب بيان الخارجية التونسية "حرصهما على مزيد تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات عبر مزيد التشاور وتكثيف تبادل الزيارات والإعداد المحكم للمواعيد القادمة".

واعتبر البيان، أن ذلك "يعكس متانة وتميز العلاقات الأخوية ببن قائدي البلدين رجب طيب أردوغان وقيس سعيد، وبين الشعبين الشقيقين التونسي والتركي".

وإضافة إلى العلاقات المميزة بين البلدين أصبحت تونس وجهة للاستثمارات التركية، إذ توجد بها حاليا 50 مؤسسة اقتصادية تركية في مجالات متعدّدة، ساعدت في توفير ألفين و500 فرصة عمل، بحسب أرقام رسمية تونسية.