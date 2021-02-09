دورات مجانية لتعليم اللغة التركية والعلوم الشرعية في شمال سوريا

بدعم من الحكومة التركية تقام في مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين دورات مجانية لتعليم اللغة التركية والعلوم الشرعية في البلدتين اللتين المحررتين من تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي خلال عملية نبع السلام التركية عام 2019.

وجاء في بيان صادر عن ولاية شانلي أورفا الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا، أن تعليم القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء سيتم بدعم من مكتب المفتي في شانلي أورفا.

كما قام المسؤولون الأتراك بتكريم حوالي 240 طالباً سورياً ممن حققوا نجاحاً أكاديمياً في الدورات التعليمية التي اختتمت في وقت سابق.

تجدر الإشارة إلى أن دورات اللغة التركية التي تقيمها مراكز التعليم أصبحت شائعة بين السكان المحليين ويحضر معلمو المدارس وقوات الأمن المحلية هذه الدورات المدعومة من معهد يونس إمرة المؤسسة الثقافية التركية التي أنشأت عام 2007 لنشر التراث والثقافة التركية في كافة أنحاء العالم.

يذكر أن تركيا أطلقت عملية نبع السلام في 9 أكتوبر 2019 للقضاء على الإرهابيين في شمال سوريا وشرق الفرات لتأمين حدود تركيا وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين ووحدة أراضي سوريا.

ودعمت تركيا منذ إطلاق العملية كافة جوانب الحياة في المنطقة بما في ذلك الصحة والتعليم والأمن والزراعة. وتم في هذا السياق إطلاق جهود إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات وتكليف المجالس المحلية بمهام إدارية.

كما كثّفت الدولة من جهودها لإعادة بناء المستشفيات والمدارس والمساجد والطرق التي دمرتها عناصر التنظيم الإرهابي المشؤوم. وحصل السكان المدنيون في إطار تحسين البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة على الطعام والملابس من العديد من المنظمات غير الحكومية، بينما أعيد بناء الطرق والمباني. وقد آتت هذه الجهود ثمارها مع عودة مئات العائلات من النازحين السوريين إلى المناطق المحررة.