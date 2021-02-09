مولود تشاوش أوغلو يصل الكويت أولى المحطات في جولته الخليجية

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم إلى الكويت أولى المحطات في جولته الخليجية التي تشمل قطر وسلطنة عُمان.

وفي تغريدة له على تويتر، نقل تشاوش أوغلو تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في اللقاء الذي جمعهما.

وأشار الوزير في تغريدته إلى دور الوساطة الذي قامت به الكويت في المصالحة الخليجية، قائلاً: "أهنئ الكويت على نجاحها الدبلوماسي".

وبحسب مصادر دبلوماسية، حضر لقاء تشاوش أوغلو مع أمير الكويت، ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبدأ وزير الخارجية التركي اليوم، جولة خليجية تشمل الكويت وعمان وقطر، تستمر حتى 11 فبراير/شباط الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.