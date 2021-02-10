أردوغان: لا حل لأزمة قبرص سوى إقامة دولتين "شئتم أم أبيتم"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ما من حل لأزمة جزيرة قبرص سوى بإقامة دولتين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية".

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أقول لليونان وقبرص الرومية، لا حل لأزمة الجزيرة سوى بإقامة دولتين مستقلتين شئتم أم أبيتم".

وأضاف أنه لا جدوى من الحديث مجددا عن صيغ الحل القديمة للقضية القبرصية، وأنه من الضروري التعامل معها وفقا لروح العصر الجديد.

وخاطب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس، قائلا: "الزم حدودك وكف عن تحدينا، وإن لم تفعل فهذا يعني أنك تتهرب من المفاوضات".

وأردف: "على العالم أن يدرك بأننا لن نسمح بعد الآن أن يظل القبارصة الأتراك ضحايا الأزمة المستمرة في الجزيرة منذ نصف قرن".