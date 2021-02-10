تركيا تسير بخطى ثابتة على طريق اقتصاد الفضاء

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن بلاده ستصبح قوة هامة في قطاع اقتصاد الفضاء.

جاء ذلك خلال استضافة الوزير على طاولة الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول، الأربعاء.

وأكد مصطفى ورانك، أن برنامج الفضاء الوطني الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، سيساهم في رفع قدرات البلاد.

وأضاف: "برنامج الفضاء سيمنح بلادنا إمكانية مضاعفة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة".

وتابع: "وقعنا اتفاقات تعاون في مجال الفضاء مع 3 دول، ووصلنا إلى مرحلة توقيع اتفاقين مع باكستان وأذربيجان".

وأوضح أن الرئيس أردوغان يرغب في إرسال رائدة فضاء إلى القمر، مضيفا "سنعمل على اختيار المواطنة الأنسب لأداء المهمة".