تشاوش أوغلو يلتقي نائب رئيس الوزراء العماني

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفاد تشاوش أوغلو، في تغريدة عبر تويتر، الأربعاء، أنه التقى نائب رئيس الوزراء في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان.

وأعرب عن امتنانه لزيادة الإقبال على الشركات التركية في السلطنة، والدعم المقدم لها.

كما أكد تشاوش أوغلو ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب عن تقديره الجهود العمانية في سبيل السلام والحوار بالمنطقة.

ومساء الثلاثاء، وصل وزير الخارجية التركي إلى سلطنة عمان قادما من الكويت، في ثاني محطات جولة خليجية تشمل أيضا قطر، وتستمر حتى 11 فبراير/ شباط الجاري.