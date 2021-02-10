نائب أردوغان: حل الدولتين هو المخرج الوحيد للقضية القبرصية

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن حل الدولتين هو المخرج الوحيد للقضية القبرصية وينبغي التفاوض بشأن ذلك.

جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقده أوقطاي مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، عقب لقائهما في لفكوشا، الأربعاء.

وأكد أن تركيا تؤيد وتدعم حلا عادلا ودائما للقضية القبرصية وتقف ضد كل أشكال الظلم.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لمواجهة الحقائق، مضيفا: "لا ينبغي لأحد أن ينتظر منا أن نترك جمهورية شمال قبرص وحدها، ثمة شعبان مختلفان أثبتا نضجهما في الجزيرة، كما أن الديمقراطية والدولة حاضرتان".

وتابع: "حل الدولتين هو المخرج الوحيد للقضية القبرصية، وينبغي التفاوض بشأن حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة".

وأكد أوقطاي أن تركيا بصفتها من الدول الضامنة ستواصل دعم كفاح القبارصة الأتراك من أجل نيل حقوقها، وستقوم بما يقع على عاتقها كما فعلت حتى هذا اليوم.

وبخصوص منطقة "مرعش" المغلقة، قال أوقطاي: "قدمنا الدعم الكامل لحكومة قبرص التركية في مسألة مرعش، وسنواصل دعمنا تحت كل الظروف، ونرحب بقرار رئاسة الجمهورية والحكومة بالعمل معا بخصوص هذا الموضوع".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فتحت قبرص التركية، جزءا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوسا" شرقي البلاد، بعد إغلاق دام 46 عاما.

تجدر الإشارة أن منطقة "مرعش" هي منطقة سياحية تقع بمدينة "غازي ماغوسا" في جمهورية شمال قبرص التركية، على الخط الفاصل بين شطري قبرص.

وأغلقت المنطقة بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.