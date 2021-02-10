وصول أول قطار شحن يحمل صادرات تركية إلى روسيا

وصل يوم أمس الثلاثاء أول قطار شحن محمل بالصادرات المحلية التركية إلى موسكو قادماً من تركيا ليحط رحاله في منطقة "كالوغا" بالقرب من موسكو.

وكان القطار قد غادر العاصمة التركية أنقرة في 29 يناير/كانون الثاني إلى موسكو على خط سكة حديد باكو - تبيليسي - قارص المسمى اختصاراً خط "BTK".

وقام القطار بنقل حوالي 4000 وحدة من المعدات الكهربائية المنزلية من إنتاج شركة "بيكو" التابعة لشركة "آرجيليك" لتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية في تركيا، عبأت في إجمالي 15 حاوية نقلت على متن 15 قاطرة.

محمد صمصار، سفير تركيا في موسكو، قال في الاحتفال الذي نُظم لدى وصول قطار التصدير، إن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا تشكل جزءاً كبيراً من العلاقات الشاملة بين البلدين.

وأضاف: "نحن نصون العلاقات الثنائية في كافة المجالات ونعمل على تعميقها أكثر".

وأكد "صمصار" أن الجانبين التركي والروسي يعملان كل ما بوسعهما للوصول إلى الهدف التجاري الذي طرحه الرئيسان أردوغان وبوتين والبالغ 100 مليار دولار.

وأضاف أن سكة حديد "BTK" تمثل عنصراً هاماً في طريق الحرير الحديث وتجعل قطارات التصدير التي تستخدم الخط شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه.

تجدر الإشارة إلى أن خط السكك الحديدية "BTK" يربط العاصمة الأذربيجانية باكو على بحر قزوين بولاية قارص الحدودية الشرقية التركية عبر العاصمة الجورجية تبليسي. كما أنه مرتبط بطريق الحرير الحديدي الصيني الذي يصل إلى أوروبا عبر تركمانستان وكازاخستان مروراً بباكو. وتعبر قطارات النقل جورجيا لتدخل تركيا عبر "BTK" ثم تصل إلى الساحل الغربي لتركيا قبل دخول أوروبا.

وخطوط السكك الحديدية المتجهة إلى أوروبا جزء من مبادرة الحزام والطريق الواسعة النطاق التي أطلقتها بكين لربط الصين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وتغطي منطقة تجارة واستثمار هائلة.

وأوضح السفير التركي أن هذا القطار لن يلعب دور الجسر التجاري بين البلاد فحسب، بل سيخلق جسر صداقة بين شعبي البلدين.

وقال "سيرغي بافلوف" النائب الأول للمدير العام في شركة السكك الحديدية الروسية في الاحتفال، إن قطار التصدير الأول من تركيا إلى روسيا سيعزز التجارة الثنائية بشكل كبير.

ومع مغادرة قطار التصدير الأول من تركيا إلى روسيا في 29 يناير/كانون الثاني، أرسلت الحكومة التركية أيضاً قطارها الثالث الذي يحمل بضائعها المصدرة إلى الصين.

ووصل أول قطار شحن يستخدم خط "BTK" إلى الصين قادماً من تركيا في 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.