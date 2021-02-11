أنقرة: "منتدى الصداقة" بأثينا محاولة لتشكيل تحالف ضد تركيا

انتقدت الخارجية التركية بيان "منتدى الصداقة"الذي استضافته العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، بمشاركة وزراء خارجية اليونان وقبرص الرومية وفرنسا ومصر والبحرين والإمارات والسعودية والأردن.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركي حامي أقصوي، في بيان مكتوب إن تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس عقب الاجتماع، والتي وجه فيها اتهامات وافتراءات لا أصل لها في حق تركيا تظهر أن هذا المنتدى الذي يُدعى أنه منتدى للصداقة ما هو إلا محاولة لتشكيل تحالف ضد تركيا.

وأضاف أقصوي أن مساعي اليونان وقبرص الرومية لمنع تكوين أجندة إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المرشحة لعضويته "تهدد السلام والاستقرار في المنطقة"