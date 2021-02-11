تشاوش أوغلو: تركيا مستعدة لتفعيل التعاون مع منطقة الخليج بأكملها

أكد وزير الخارجية التركي استعداد بلاده لتفعيل التعاون مع منطقة الخليج بأكملها والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في لقاء أجراه مولود تشاوش أوغلو مع صحيفة الأنباء الكويتية، على هامش جولته الخليجية التي كانت الكويت أولى محطاتها.

وأشار تشاوش أوغلو إلى تمتع القيادة الكويتية برؤية استشرافية تجعلها تبرز كمثال يحتذى به في الحكم الرشيد والسلام والحرص على التضامن في المنطقة.

وأكد أن تركيا تقدر وتثمن دور الكويت كوسيط في حل النزاعات الإقليمية وموقفها من الحفاظ على السلام والأمن من خلال الحوار والتفاهم المتبادل.

وأضاف: "سنزور عمان وقطر بعد مغادرة الكويت، ولزيارة الكويت أولا أهمية رمزية في سياق الخلاف الخليجي، ونقدر مساهمة وساطة الكويت في تجاوز الخلاف بين قطر والرباعية العربية".

ولفت إلى أن "جهود الكويت وفرت أجواء إيجابية للغاية نتج عنها حل كامل وشامل للخلاف الخليجي".

وتابع: "وبعد أن أصبحت أزمة الخليج وراءنا، نحن على استعداد لتفعيل تعاوننا مع منطقة الخليج بأكملها والبناء على شراكتنا الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، الذي هو بحد ذاته نتاج لقادة الكويت أصحاب الرؤية".

ونجحت الكويت، بجهود وساطة دامت أكثر من 3 سنوات، في توقيع اتفاق للمصالحة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة دامت منذ يونيو/حزيران 2017.

وجاءت المصالحة خلال القمة التي عقدت في مدينة العلا شمال غربي السعودية، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي.

علاقات مؤسسية راسخة:

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار الكويت، وعلاقاتها معها مؤسسية راسخة.

ولفت إلى أن دعم تركيا القوي للكويت أثناء غزو أراضيها عام 1990 دليل على التزامها باستقلال الكويت وسيادتها.

ونوه إلى تأسيس "مجلس التعاون المشترك" بين البلدين عام 2014، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كما أكد أن العلاقات البرلمانية متينة بين البلدين، مشيرا إلى أن الكويت لديها تقاليد برلمانية قوية في منطقة الخليج.

على الصعيد الاقتصادي، ذكر تشاوش أوغلو أن البلدين لديهما "اللجنة الاقتصادية المشتركة" و"منتدى الأعمال" اللذان يوفران المنصات المناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وتابع: "بشكل عام، نتمتع بعلاقات ممتازة مع الكويت ونتطلع للمضي قدما بها لصالح الشعبين الكويتي والتركي، وكذلك منطقتنا بأسرها".

تحديات كورونا:

على صعيد متصل، أفاد تشاوش أوغلو أن وباء كورونا تسبب بانخفاض عام في معدلات التجارة العالمية، وتراجع حجم التبادل التجاري مع الكويت من 700 مليون دولار في 2019 إلى 600 مليون دولار في 2020.

وذكر أن ثمة إمكانيات كبيرة لزيادة هذا الرقم في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركات التركية نشطة للغاية في مشاريع البنية التحتية في الكويت، التي تُعد مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأردف: "لدينا العديد من شركات المقاولات الناجحة والمتقنة التي أثبتت نفسها على مستوى العالم، فهي تتسم بالكفاءة والتميز".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن الصناعات الدفاعية مجال مهم آخر للتعاون، وأن شركات بلاده منفتحة على الإنتاج المشترك، مشددا على أهمية هذه الفرصة لتوفير فرص العمل وتأثيراتها على الاقتصاد.

وحول السياحة والثقافة والتعليم، أكد تشاوش أوغلو أنها مجالات أخرى لتعزيز التعاون.

وتابع: "لا يزال قطاع السياحة التركي يسير على المسار الإيجابي رغم قيود السفر في جميع أنحاء العالم".

ولفت إلى تنفيذ الشركات التركية العديد من المشاريع المهمة والمرموقة في الكويت، معربا عن استعدادها لتولي مسؤوليات إضافية في إطار رؤية التنمية للكويت لعام 2035".