وزارة الخارجية الأمريكية: لدى واشنطن العديد من المصالح المشتركة مع تركيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تسعى إلى التعاون مع تركيا حول الأولويات المشتركة وهناك حوار معها حول الخلافات.

وأشار نيد برايس، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الأربعاء، إلى أن تركيا شريك طويل الأمد بالنسبة لبلاده ومهم في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوضح أن لدى واشنطن العديد من المصالح المشتركة مع تركيا، بما في ذلك إنهاء الحرب في سوريا ومحاربة الإرهاب وردع النوايا السيئة بالمنطقة.

وتابع: "نسعى للتعاون بشأن أولوياتنا المشتركة، ونحن في حالة حوار حول خلافاتنا كما نفعل مع كل من حلفائنا".

من جهة أخرى، شدّد برايس على أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير إزاء قضية شراء تركيا منظومة الدفاع الروسية "إس-400".

وأكّد أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، في الأيام القادمة.