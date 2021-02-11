وزير الدفاع الأذربيجاني: الجيش التركي من أقوى جيوش العالم

قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، إن الجيش التركي يعد من أقوى جيوش العالم.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال حضوره "مناورات شتاء 2021" التي تجريها القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا.

وأعرب حسنوف عن بالغ امتنانه جراء تنظيم المناورات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن الهدف منها، تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وزيادة قدرات وقابلية الحركة في أحوال الطقس الباردة وسط الثلوج.

وأضاف أن "القوات المسلحة التركية من أقوى جيوش العالم، وإننا نتمتع بعلاقات تعاون وثيق مع تركيا الشقيقة، ومن المهم جدا بالنسبة لنا الاستفادة من تجارب ومهارات الجيش التركي".

وأشار إلى نجاح الجيش الأذربيجاني في تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني، خلال 44 يوما، مشددا على أهمية الدعم التركي السياسي والمعنوي والدبلوماسي خلال العملية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام.

وتجري "مناورات شتاء 2021"، في المنطقة العسكرية للرماية والتمارين الرياضية بولاية قارص، تحت إدارة قيادة الفيلق التاسع، التابع للقوات المسلحة التركية.

وتهدف "مناورات شتاء 2021" بين القوات التركية والأذربيجانية، لرفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، ويتم خلالها تجربة منظومات قتالية جديدة، أو ما زالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية التركية.

وتشارك في المناورات فرق القناصة وأفراد قيادة القوات الخاصة وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى الدبابات وبطاريات المدفعية وفرق الهاون.

والمناورات التي تستمر لغاية 12 فبراير/ شباط الجاري، انضم إليها ما مجموعه 1268 فردا، إلى جانب 190 نوعا مختلفا من المركبات، بالإضافة إلى 218 نوعا مختلفا من البنادق بأحجام مختلفة.