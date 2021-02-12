إقليم شمال العراق: بي كا كا الإرهابية لا قِبل لها بالجيش التركي

أكد "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في إقليم شمال العراق أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية هي في حالة فرار دائم، لأنها فشلت في القتال داخل الأراضي التركية.

وشدد متحدث الحزب، محمود محمد، في تصريح صحفي الخميس، على ضرورة أن تكف المنظمة الإرهابية عن إلقاء التهم الباطلة ضد حزبه.

وأكد أن الحزب بزعامة مسعود برزاني، الرئيس السابق للإقليم، لا علاقة له بعمليات القوات المسلحة التركية ضد منظمة في شمال العراق.

وأضاف: "العيب ليس لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني إذا كان مسلحو بي كا كا يفرون عندما لا يستطيعون القتال أمام الجيش التركي".

وتابع: "هم يعرفون جيدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا علاقة له في هذه الحرب (مكافحة تركيا لإرهابي المنظمة)؛ لأنه لو كان ذلك حقاً لكانت حالتهم مزرية أكثر".

واعتبر محمد أن الحل الأمثل هو في أن تنأى منظمة "بي كا كا" بصراعاتها ومشكلاتها عن إقليم شمال العراق.

والأربعاء، أطلقت وزارة الدفاع التركية عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وأوضحت أن هدف العملية يتمحور حول رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد.