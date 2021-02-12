المتحدث باسم الرئاسة التركية: احتمال تنفيذ عملية ضد بي كا كا في سنجار لا يزال قائماً

شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أهمية اتفاق بغداد وأربيل حول اخراج عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية من منطقة سنجار شمالي العراق، مؤكدا في الوقت ذاته أن احتمالية تنفيذ عملية تركية بالمنطقة لطرد الإرهابيين لا يزال قائما.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إبراهيم قالن مساء الخميس، في مشاركته في مقابلة على محطة تي آر تي التلفزيونية.

ولفت قالن إلى ترحيب تركيا بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المركزية في بغداد مع حكومة إقليم شمال العراق، (في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ) لإنهاء وجود "بي كا كا" في سنجار بشكل تام.

وشدد على ضرورة عدم استمرار أي أنشطة إرهابية ضد تركيا انطلاقا من أي بقعة في الأراضي العراقية، وليس سنجار فحسب.

وأضاف : "سنجار خطوة أولى، ومجرد بداية، ونحن أعربنا عن ترحيبنا بذلك، وبالتزامن مع ذلك سيتواصل كفاحنا لإنهاء الاعتداءات الارهابية على أراضينا حتى النهاية".

وأوضح أن تركيا قامت وتقوم بعملياتها ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، بالتنسيق مع بغداد وأربيل.

وأضاف قالن: "يمكن تحديد شكل ونطاق وعمق تلك العمليات بالتنسيق مع السلطات العراقية بحسب الحاجة، واتخاذ خطوات وفق ذلك".

وأوضح أن الجيش وجهاز الاستخبارات التركيين يقومان بكافة التقييمات اللازمة في هذا الإطار.

وأكد على اتخاذ تركيا تدابير وقائية ضد التهديدات الارهابية المحتملة، وأن احتمال تنفيذ "عملية سنجار" لا يزال قائما.

وأعرب قالن عن تمنياته بالرحمة لشهداء الجيش التركي في عملية "مخلب النسر 2" التي أطلقت مؤخرا شمالي العراق، مؤكدا أن دماء الشهداء لن تذهب سدى.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت حكومة بغداد، اتفاقا مع حكومة أربيل، يقضي بحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم شمال العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضا، على إنهاء وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وأعلنت بغداد في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بدء تطبيق الاتفاق، بانتشار القوات الاتحادية في مواقعها المقررة داخل القضاء، لكن مسؤولون محليون في سنجار أكدوا للأناضول أن مسلحي "بي كاكا" لا يزالون يتواجدون داخل القضاء.