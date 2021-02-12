"المخلب-النسر2".. الجيش التركي يحيد 37 إرهابياً من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، ارتفاع عدد إرهابيي منظمة "بي كا كا" المحيدين في إطار عملية "المخلب - النسر 2" شمالي العراق، إلى 37.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة التركية تواصل هدم أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة "غارا"، شمالي العراق.

وأضافت أن القوات الجوية التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا"، لترتفع الحصيلة إلى 37.

وفي وقت سابق الجمعة، أوضحت الدفاع التركية في بيان، أن عملية "المخلب - النسر 2" التي انطلقت في 10 فبراير/ شباط الجاري ضد الإرهابيين بمنطقة غارا، متواصلة وفقا للخطة المرسومة.

ولفتت إلى تدمير أكثر من 50 هدفا للإرهابيين بغارات جوية خلال العملية.