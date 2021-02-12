تشاووش أوغلو يبحث مع المبعوث الأممي مستقبل ليبيا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتصالا هاتفيا، مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، الجمعة، بأن تشاووش أوغلو بحث مع كوبيش مستقبل ليبيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتضم القائمة المنتخبة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.