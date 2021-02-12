قالن يشدد على ضرورة إنهاء واشنطن دعمها لتنظيمات ي ب ك/ب ي د وغولن

طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية الولايات المتحدة بضرورة إنهاء دعمها لتنظيمي "ب ي د" و"ي ب ك" الإرهابيين، ووقف أنشطة منظمة "غولن" الإرهابية على أراضيها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إبراهيم قالن مساء الخميس، في مشاركته في مقابلة على محطة التلفزة الإخبارية المحلية TRT تطرق خلالها للحديث عن عدد من القضايا على الساحتين المحلية والخارجية.

وقال قالن في تصريحاته إنه بحث، الثلاثاء الماضي، في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، عددًا من القضايا والموضوعات الخلافية وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين واشنطن وأنقرة.

وتابع "ومن الموضوعات والقضايا المثيرة للجدل بين البلدين؛ أولا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وما تعلق بها من تداعيات مثل تنفيذ قانون كاتسا (مكافحة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات)، واستبعاد تركيا من برنامج إنتاج الطائرة إف-35".

وأضاف "ثانيًا، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما لتنظيمي ي ب ك/ب ي د الإرهابيين، ثالثًا كيان غولن الإرهابي، واستمرار أنشطته المعادية لتركيا في الولايات المتحدة".

واستطرد قالن قائلا "هذه ثلاث قضايا أساسية كانت سببًا في توتير علاقاتنا مع الإدارات الأمريكية، بدأت في عهد أوباما، وتمادت بشكل كبير في عهد ترامب الذي مع الأسف لم تتخذ إدارته على الأقل خطوات ملموسة لتريحنا حول هذه القضايا"

وأضاف قائلا "يجب أن تنهي الولايات المتحدة دعمها ي ب ك/ب ي د الإرهابيين، ولغولن الإرهابي على أراضيها".

رسالة مجلس الشيوخ لبايدن:

وتطرق قالن في تصريحاته للرسالة التي وقعها 54 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وتتضمن انتقادات لتركيا، وأرسلوها مؤخرًا للرئيس، جو بايدن.

وذكر قالن في هذا الصدد "الهدف من تضمين الرسالة بهذا المحتوى هو رفع مستوى التوتر في العلاقات التركية الأمريكية، وإعادتها إلى أجواء مضطربة"، مشيرًا أن "هناك مجموعات ضغط بالمجلس هي التي تقف وراء هذه الرسالة التي لا تعكس الحقيقة بأي حال".

وتابع قائلًا "الرسالة مليئة بالمعلومات المنقوصة، والكاذبة والمنحازة"، مشيرًا أن "رئيس البرلمان التركي (مصطفى شنطوب)، وأعضائه، ردوا كما ينبغي على هذه الرسالة وأعتقد أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وأوضح أن "إدارة بايدن جاءت بالعديد من الوعود الجديدة، لا سيما أنها أدلت بتصريحات بشأن اعتزامها اتخاذ خطوات جديدة بعد عهد دونالد ترامب".