أمينة أردوغان تعزي أسر الشهداء الأتراك

قدمت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان تعازيها للشعب التركي ولأسر المواطنين، الذين استشهدوا على يد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في مغارة بمنطقة غارا شمال العراق.

وعلى حسابها في تويتر، أعربت عقيلة الرئيس التركي عن تضامنها مع أسر الضحايا، متمنية الصبر والسلوان لهم.

وشدت على أيدي الجنود الأتراك في كفاحهم ضد إرهابيي بي كا كا.

وعثرت القوات التركية، الأحد، على جثث 13 مواطنا لدى دهم إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "المخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابيا.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.