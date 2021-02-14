بريطانيا وأذربيجان وباكستان تعزي في شهداء تركيا

قدمت سفارات المملكة المتحدة وأذربيجان وباكستان، تعازيها لأنقرة باستشهاد 13 من مواطنيها، الأحد، على يد تنظيم بي كا كا الإرهابي.

وأعرب سفير المملكة المتحدة دومنيك تشيلكوت على حسابه بتويتر، عن حزنه لسقوط الشهداء الأتراك من مدنيين وعسكريين، مؤكداً تضامنه مع "الدولة الحليفة تركية".

من جانبه، قدم السفير الأذربيجاني هازار إبراهيم، على صفحته في تويتر، تعازيه للشعب التركية ولأسر الضحايا، قائلا: "هؤلاء الإرهابيون هم أنفسهم الذين قاتلوا ضد الجيش الأذربيجاني في قره باغ".

وقدمت السفارة الباكستانية في أنقرة، تعازيها للشعب التركي ولأسر الضحايا، واصفة الجريمة بأنها "عمل دنيء".

وعثرت القوات التركية، الأحد، على جثث 13 مواطنا لدى دهم إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "المخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابيا.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.