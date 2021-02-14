تركيا.. تحديد هوية 10 من13 مواطنا أعدمتهم "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

كشف والي ملاطية التركية، أيدين باروش، تفاصيل عن استشهاد مواطنين أتراك، على يد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في منطقة غارا شمالي العراق.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الولاية، الأحد، قال "باروش" إنه تم تحديد هويات 10 من أصل 13 مواطنا تركيا استشهدوا على يد المنظمة الإرهابية، فيما تتواصل إجراءات التعرف على هويات الآخرين في مركز الطب العدلي بمالاطية.

وأضاف أن المواطنين الأتراك الـ 13، كانوا قد اختطفوا بين عامي 2015 – 2016 من قبل "بي كا كا" وتم نقلهم إلى مناطق مختلفة شمالي العراق، طوال السنوات الـ 6 الماضية.

وأوضح أن المنظمة الإرهابية اصطحبت المواطنين الأتراك مؤخرا إلى ما يُعرف بـ "سجن" في منطقة "غارا" شمالي العراق، قبل أن تعدمهم رميا بالرصاص في الرأس والصدر.

ونفى "باروش" أن يكون المواطنون الأتراك قد قتلوا خلال غارة جوية، لافتا إلى أن تحقيقات الطب العدلي في ملاطية، أظهرت أن شخصا منهم استشهد برصاصة في الصدر، فيما استشهد الآخرون برصاصات في الرأس من مسافة قريبة.

وأشار إلى أن المواطنين الأتراك الـ 13 استشهدوا في 10 فبراير/شباط الجاري.

وعثرت القوات التركية، الأحد، على جثث 13 مواطنا لدى دهم إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "المخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابيا.

جدير بالذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "المخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، 10 فبراير/شباط الجاري.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.