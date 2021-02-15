أردوغان: بيان واشنطن بشأن استشهاد مواطنينا سخيف وعليهم وقف الدعم لبي كا كا

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقادات قاسية للغرب والولايات المتحدة خصوصاً، على خلفية موقفها الداعم لتنظيم بي كا كا الإرهابي، وسط غضب عارم داخل تركيا لاستشهاد 13 مواطناً تركياً على يد التنظيم.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أطلقت القوات التركية عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق، وأعلن وزير الدفاع خلوصي أقار فجر الأحد الماضي انتهاءها، بالتزامن مع العثور على جثث 13 مواطناً تركياً في أحد مخابئ التنظيم الإرهابي أقدم على إعدامهم بإطلاق الرصاص في رؤوسهم.

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ريزة، الاثنين، مخاطباً الدول الغربية: "إن كنتم تريدون استمرار علاقات التحالف مع تركيا على صعيد المجتمع الدولي والناتو فعليكم التراجع عن الوقوف بجانب الإرهابيين".

وأضاف الرئيس مخاطباً الولايات المتحدة: "كنتم تزعمون أنكم لا تقفون بجانب "بي كا كا" و"ي ب ك" و"ب ي د"؛ لا شك بأنكم تدعمونهم وتساندونهم"، مشيراً إلى أن واشنطن انحازت إلى جانب هذه التنظيمات بتمويلها إياهم بالشاحنات والذخيرة.

ووصف أردوغان بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي أدان إعدام إرهابيي "بي كا كا" للمواطنين الأتراك في شمال العراق، بـ"السخيف".

وشدد على أن "كل من يقدم الدعم لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية أو يؤيدها أو يتعاطف معها يداه ملطخة بدماء المواطنين الأتراك" الـ13 الذين قُتلوا في غارا.