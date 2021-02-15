الولايات المتحدة تدين إعدام 13 مواطنا تركيا على يد بي كا كا الإرهابية

أدانت الولايات المتحدة استشهاد 13 مواطنا تركيا برصاص منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في منطقة "غارا" شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، أعربت فيه عن بالغ حزنها لمقتل مواطنين أتراك شمالي العراق.

"نقف إلى جانب تركيا، حليفتنا في الناتو، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا".

وأضافت: "إن كانت أنباء مقتل المواطنين الأتراك على يد منظمة بي كا كا صحيحة، فإننا ندين هذه العملية بأشد العبارات".

وأمس نفى والي ملاطية التركية، أيدين باروش، مزاعم مقتل المواطنين الأتراك في غارة جوية، مبينا أن الطب العدلي أكد استشهاد أحدهم برصاصة في الصدر، والآخرين برصاصات في الرأس من مسافة قريبة.

وعثرت القوات التركية، الأحد، على جثامين 13 مواطنا لدى مداهمة إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" في منطقة غارا في إطار عملية "مخلب النسر-2"، التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار انتهاءها بتحييد 50 إرهابيا.