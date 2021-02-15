جماعة مسلحة عراقية مدعومة من إيران تهدد بمهاجمة الجيش التركي في العراق

هددت جماعة مسلحة عراقية مدعومة من إيران بمهاجمة الجيش التركي إذا ما استمر في تنفيذ عملياته لمكافحة الإرهاب في شمال العراق، منتقدةً الحكومة العراقية لصمتها المزعوم.

وفي بيان صدر الأحد، زعمت حركة حزب الله النجباء أن "الموقف الرسمي الضعيف" للحكومة العراقية أدى إلى انتهاك سيادة البلاد فيما تنفذ تركيا عمليات مكافحة للإرهاب ضد بي كا كا الإرهابي في شمال العراق.

وزعمت الجماعة أن نوايا تركيا باستهداف الإرهابيين في سنجار لن تكون الأخيرة ، ووجهت تحذيراً إلى الجيش التركي والحكومة لمراجعة خططهم.

وقالت الميليشيا: "إذا استمرت الحكومة العراقية في الصمت، فإن الشعب العراقي والمقاومة سيواجهون المحتلين وسيتبنون موقفا حازما لصدهم".

وتتلقى الجماعة، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، المساعدة العسكرية والتدريب من إيران، وهي تشكل جزءً من الحشد الشعبي العراقي، المدعوم بدوره من إيران.

وفي سنجار، انضم غالبية إرهابيو بي كا كا الذين أُجبروا على الانسحاب إلى قوات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، وفق تصريحات لمحافظ المنطقة محما خليل.

بدأت القوات الأمنية العراقية تنفيذ خطة انتشار في الأول من كانون الأول (ديسمبر) في وسط قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم.

فيما تهدف صفقة سنجار، التي وقعت برعاية الأمم المتحدة بشأن وضع المنطقة، إلى تطهير المنطقة من إرهابيي تنظيم بي كا كا.

وكانت بي كا كا أوجدت لها موطئ قدم في نينوى، خاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

وتتابع تركيا عن كثب التطورات في منطقة سنجار العراقية، مؤكدة أن أنقرة مستعدة للتعاون مع الحكومة العراقية في تطهير المنطقة من الإرهابيين.