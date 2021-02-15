وزير الخارجية التركي ينتقد صمت الغرب أمام جريمة بي كا كا البشعة

ندد وزير الخارجية التركي بصمت الغرب أمام حادثة استشهاد 13 مواطنًا تركيًا إعداماً على يد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في مغارة في شمال العراق.

وأفاد مولود تشاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، فجر الاثنين، أن المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب في التعامل مع الإرهاب ما زالت مستمرة.

وأضاف: "ما زال مفهوم إرهابيونا سيئون وإرهابيوكم جيدون، مستمرا لدى الغرب"، في إشارة إلى التمييز بين الإرهاب بحسب مناطق تواجده.

وبعد نحو 5 ساعات من تغريدة تشاوش أوغلو، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة تعزية لذوي المواطنين الأتراك الـ 13.

وعثرت القوات التركية، الأحد، على جثامين 13 مواطنا لدى مداهمة مغارة تستغلها منظمة "بي كا كا" في منطقة "غارا" شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النسر-2"، التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار انتهاءها بتحييد 50 إرهابيا.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، في عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.