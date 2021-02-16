السفير الأمريكي لدى أنقرة يقر بمسؤولية بي كا كا الإرهابية عن مجزرة المغارة في العراق

أقر السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، بمسؤولية منظمة "بي كا كا" الإرهابية عن المجزرة التي راح ضحيتها 13 مواطنا تركيا في مغارة شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وذكرت الوزارة في بيان الاثنين، أن السفير الأمريكي عقد اجتماعا مع مسؤولين أتراك بوزارة الدفاع التركية مساء الاثنين وأن "السفير الأمريكي ساترفيلد قدّم تعازيه في استشهاد عناصرنا خلال العملية مخلب النسر-2 التي نفذت بمنطقة غارا، وعلى المواطنين الذين استشهدوا على أيدي مسلحي منظمة بي كا كا الإرهابية، مؤكدا أن بلاده تحمّل بي كا كا مسؤولية المجزرة".

والاثنين، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية مسؤولة عن "مقتل" 13 مواطنا تركيا شمالي العراق، وذلك بعد إدانة "مشروطة" للخارجية الأمريكية صدرت في وقت سابق.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح، أن "الوزير بليكن أعرب عن تعازيه لمقتل الرهائن الأتراك شمالي العراق وجدد وجهة نظرنا بأن منظمة بي كا كا مسؤولة عن ذلك".

والاثنين، أعربت الخارجية الأمريكية عن إدانة "مشروطة" لاستشهاد المواطنين الأتراك الـ 13 على يد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقالت في بيان "إن كانت أنباء مقتل المواطنين الأتراك على يد منظمة بي كا كا صحيحة، فإننا ندين هذه العملية بأشد العبارات".

وعلى وقع هذا البيان، استدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، وتم إبلاغه احتجاج تركيا الشديد.

والأحد، عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطنا لدى مداهمة إحدى مغارات "بي كا كا" في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2"، التي انطلقت في 10 فبراير/ شباط الجاري، وانتهت بتحييد 53 إرهابيا.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.