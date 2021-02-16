تركيا نحو تعزيز التعاون مع بريطانيا في الصناعات الفضائية والطاقة المتجددة

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن التعاون بين بلاده والمملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، سيساهم في تعزيز موقع تركيا التنافسي بأسواق الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة للوزير مصطفى ورانك، عبر الفيديو الثلاثاء، في فعالية "الأسبوع التكنولوجي في المملكة المتحدة".

وقال ورانك: "يمكننا مع بريطانيا تطوير المرافق والتقنيات التي من شأنها تعزيز صناعاتنا الفضائية وتحقيق وصولنا المستقل إلى الفضاء".

وأشار إلى أن تركيا تهدف في المرحلة المقبلة لعقد تعاون جديد مع بريطانيا في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية.