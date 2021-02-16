روسيا.. تخريج الدفعة الرابعة من الطلاب الأتراك في علوم الطاقة النووية

تخرجت الدفعة الرابعة من الطلاب الأتراك من المعهد الوطني للبحوث النووية بجامعة موسكو للهندسة الفيزيائية حيث يتابعون دراستهم.

وشارك في حفل التخرج، الثلاثاء، مدير عام المشاريع النووية بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية خليل إبراهيم دره، عبر اتصال مرئي.

وفي كلمته في الحفل، هنأ "دره" الطلاب الأتراك الذين حصلوا على شهاداتهم من الجامعة الروسية.

وأوضح أن 35 طالبا تركياً تخرجوا من الجامعة الروسية نفسها عام 2018، و53 في العام 2019، و55 في 2020.

ولفت "دره" إلى وجود 107 طلاب أتراك، ما زالوا يواصلون تعليمهم في عدد من الجامعات الروسية.

يذكر أن الطلاب الخريجين يبدأون عملهم بالمشاركة في بناء "محطة أقّويو النووية" بولاية مرسين جنوبي تركيا.

وبدأ العمل في إنشاء محطة أقّويو للطاقة النووية، بموجب اتفاقية حكومية تمّ توقيعُها بين أنقرة وموسكو عام 2010.

ومن المقرر أن يكون يبدأ تشغيل المفاعل النووي للمحطة عام 2023، في حين يُتوقّع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2025.