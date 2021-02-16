مساعدات إنسانية تركية بأكثر من 100 دولار لمنطقة إدلب السورية

أرسلت مؤسسات وجمعيات خيرية تركيا في ولاية صقاريا مساعدات إنسانية محافظة إدلب السورية، للتوزيع على المحتاجين.

وذكر مراسل الأناضول أن شاحنات المساعدات القادمة من صقاريا شمال غربي تركيا، وصلت إلى إدلب.

وتم جمع المساعدات في إطار حملة مشتركة لمديرية الشباب والرياضة في صقاريا، وفرع وقف الديانة في الولاية، ومتطوعين وجامعة صقاريا.

وتبلغ قيمة المساعدات 740 ألف ليرة تركية (نحو 107 آلاف دولار أمريكي) وزعت على المحتاجين في إدلب.

وخلال السنوات الماضية، نزح ملايين المدنيين السوريين هرباً من قصف النظام إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعد عجزهم عن تأمين بيوت تؤويهم.

وتعاني تلك المخيمات انعدام البنية التحتية، فضلا عن تحولها إلى برك من الوحل في فصل الشتاء، حيث تتسرب مياه الأمطار إلى الخيام بعد تعرض أقمشتها للاهتراء بسبب حرارة الصيف.