وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم واشنطن المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية الاستقرار شرقي البحر المتوسط وشدد على أن واشنطن تدعم المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريح صحفي الاثنين، أن أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اليوناني نيكولاس دندياس.

وأوضح المتحدث أن الوزيرين اتفقا على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الحوار الاستراتيجي بين الثلاثي اليوناني الإسرائيلي القبرصي الرومي، وفق ما قال.

كما ناقش الوزيران العديد من القضايا، بما في ذلك الاستقرار شرقي البحر المتوسط، والتعاون الوثيق في مجال الدفاع، بحسب برايس.

وأضاف برايس أن "الوزير بلينكن أعرب عن دعمه للمباحثات الاستكشافية المستمرة بين اليونان وتركيا، البلدان الحليفان في الناتو".

واستضافت مدينة إسطنبول، نهاية يناير/ كانون الثاني المنصرم، الجولة 61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي المتوسط.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما في البحرين المذكورين، وانعقدت آخر جولة (60)، مطلع مارس/ آذار 2016 في أثينا.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد الحلول العادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.