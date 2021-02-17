أردوغان: حيدنا حوالي 18ألف إرهابي في الداخل والخارج خلال 5 سنوات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده حيّدت خلال 5 سنوات 17 ألفا و750 إرهابيًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء عقب اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم وصل 17 ألفا و750 منذ يوليو/ تموز عام 2015.

وأضاف: "تم القضاء على 12 ألفا و900 إرهابي، 6 آلاف منهم داخل البلاد، و6 آلاف و900 خارجها".

وتابع: "قضينا إلى حد كبير في غضون 5 سنوات على جزء مهم من الكادر الذي شكلته المنظمة الإرهابية (بي كا كا) خلال أعوام طويلة".

وأشار إلى أن عدد شهداء تركيا من الجنود والدرك والشرطة والحراس الأمنيين خلال العمليات داخل وخارج الحدود بلغ 1259.

أردوغان، شدّد على أن تركيا لقنت من حاولوا تركيعها بكل الوسائل درسا تاريخيا عبر حماية شعبها لاستقلالها ومستقبلها.

وأوضح أنه "من لا يدين المنظمة الإرهابية دون تردد لا يمكنه أن يقدم نفسه على أنه حزب سياسي في هذا البلد".

وزاد: "لم ولن تتلطخ أيدينا بدم بريء واحد، ولم يكن علينا مآخذ في ماضينا باستعمار أي أرض أو مجتمع، ولن يكون".