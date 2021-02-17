إنقاذ طالبي لجوء كادوا يتجمدون برداً بعدما أعادتهم اليونان غصباً

نجحت قوات حرس الحدود التركي في إنقاذ مجموعة طالبي لجوء كانوا على وشك التجمد، بعدما أجبرتهم اليونان على العودة إلى الأراضي التركية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه تم إنقاذ طالبي اللجوء في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، بعد قيام القوات اليونانية بإعادتهم إليها بطريقة غير قانونية.

وذكر البيان، أن القوات اليونانية اعتدت على طالبي اللجوء بالضرب وسرقت هواتفهم وأموالهم.

وأضاف أن قوات حرس الحدود حولت طالبي اللجوء إلى قيادة الدرك في منطقة "ميريتش" التابعة لولاية أدرنة، بعد إنقاذهم.