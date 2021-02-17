برلماني هولندي يشجب استغلال كراهية الإسلام لاستمالة الناخبين

أكد النائب بالبرلمان الهولندي عن حزب "دانك"، الذي يشكل الأتراك والمهاجرون غالبية أعضائه، أنه مع كل انتخابات تجرى في البلاد يصبح الهجوم على تركيا والمسلمين والإسلام هدفًا رئيسًا للأحزاب السياسية لاستمالة الناخبين.

والثلاثاء، نشر طوناهان قوزو، على حسابه على تويتر مقطع فيديو حول مشروع تقرير أعدته هيئة الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندية، تضمن معلومات أمنية حول تركيا والأتراك والمسلمين الذين يعيشون بالبلاد، وتسرب للصحافة يوم 15 فبراير/شباط الجاري.

وذكر قوزو في المقطع أن ذلك التقرير الأمني منقوص وملئ بالافتراضات، مضيفًا "وكما هو الحال في كل انتخابات، الساسة في هولندا الذين يستعدون للانتخابات المقبلة (في مارس/آذار) يزدادون هوسًا بتركيا والأتراك والمسلمين المقيمين هناك لتحقيق مكاسب سياسية".

وأشار أنه حتى يتسنى إكمال مشروع التقرير الذي تسرب للصحافة يتعين أن تراجعه وزارتان على الأقل فضلا عن عدد من الخبراء"، موضحًا أن "كافة الأحزاب السياسية تنتظر على أهبة الاستعداد لإدانته".