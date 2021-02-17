تشاوش أوغلو يشارك في الاجتماع التاسع لوزراء خارجية تركيا وجورجيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، أن الوزير مولود تشاوش أوغلو سيشارك في الاجتماع التاسع لوزراء خارجية تركيا وجورجيا وأذربيجان، المقرر انعقاده في العاصمة باكو.

ومن المقرر أن يجري تشاوش أوغلو زيارة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 18- 19 فبراير/شباط الجاري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي، بحسب بيان أصدرته الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي سيلتقي خلال زيارته إلى باكو نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، والرئيس إلهام علييف.

ولفت إلى أن الوزير التركي سيعقد أيضا لقاءً ثنائيا مع وزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني، لبحث العلاقات الثنائية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.