توقيف 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش لدى محاولتهم عبور الحدود من سوريا

ألقى حرس الحدود التركي القبض على خمسة أشخاص روس بينهم امرأة يشتبه في انتمائها لتنظيم داعش الإرهابي، وليبيًا كانوا يحاولون العبور من سوريا، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الستة أوقفوا بشبهة الانتماء للتنظيم المتطرف.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان على تويتر: "قبض حرس حدودنا المتمركزين في منطقة نارلتشا بمحافظة هاتاي (جنوب تركيا) على ستة أشخاص بينهم ليبي وخمسة روس، كانوا يحاولون العبور بطريقة غير شرعية إلى تركيا من سوريا".

وأضافت التغريدة أن أحد الموقوفين الروس امرأة مطلوبة بشبهة الانتماء لتنظيم داعش.

وكانت السلطات التركية وفي حادثة منفصلة اعتقلت هذا الأسبوع امرأة عمرها 26 عاما مع طفليها قرب الحدود السورية بشبهة الارتباط بتنظيم داعش أيضاً.

وكانت المرأة تحمل جوازي سفر نيوزيلندي وأسترالي قبل أن تلغي كانبيرا جنسيتها الأسترالية العام الماضي، ما أثار خلافا بين البلدين.

واتهمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الثلاثاء أستراليا بالتنصل من مسؤولياتها وقالت إنه من "الخطأ" انتظار أن توافق نيوزيلندا على استقبال المرأة.