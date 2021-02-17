وزير النقل والبنية التحتية التركي يستقبل وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا الأذربيجاني

قال وزير النقل والبنية التحتية إن وزارته ستوقع مذكرة تعاون في مجال البحث مع وزارة النقل الأذربيجانية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير عادل قره إسماعيل أوغلو، الأربعاء، قبيل اجتماعه مع وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا الأذربيجاني رشاد نبييف، في العاصمة أنقرة.

وقال إسماعيل أوغلو إنهم سيناقشون العلاقات في مجال النقل والاتصالات في محادثاتهم مع الوزير الأذربيجاني الذي تولى منصبه حديثاً.

وأكد على العلاقات المتينة التي تربط بين أنقرة وباكو، مشدداً على الرؤية المشتركة والموحدة التي تجمع البلدين القائمة على أساس وحدة المصير والتاريخ المشترك.

وأوضح إسماعيل أوغلو إلى أهمية دولتي تركيا وأذربيجان على الصعيد الإقليمي، نظراً لما يمتلكانه من مقومات اقتصادية وجغرافية كبيرة.

وأشار أن الجانبين سيوقعان مذكرة تفاهم مع الجانب الأذربيجاني في مجال البحث والتطوير، خلال الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ويعقد الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية المشتركة في الفترة من 18 إلى 21 فبراير، ويحضره نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي ورئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف.

وأعرب الوزير التركي عن سعي أنقرة لزيادة التعاون مع باكو في مجال النقل بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين.