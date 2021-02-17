وزير النقل والبنية التحتية: تفعيل قمر توركسات 5A سيتم رسمياً في يونيو القادم

قال وزير النقل والبنية التحتية إن اختبارات القمر الصناعي توركسات آ-5 الذي أطلق إلى الفضاء في يناير/ كانون الثاني الماضي، ستبدأ بعد وصوله إلى مداره.

جاء ذلك في كلمة الوزير عادل قره إسماعيل أوغلو الأربعاء، في حفل توقيع مشروع تطوير نظام KA Band الوطني للاتصالات، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو، أنه من المنتظر أن يتم تفعيل القمر رسميا خلال يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف أن تركيا بلغت وتيرة مذهلة في فعاليات تكنولوجيا الأقمار الصناعية والأبحاث الفضائية.

ولفت إلى أن برنامج الفضاء الوطني الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان قبل نحو أسبوعين، ساهم في تسريع أبحاث الفضاء والأقمار الصناعية بتركيا.

وتابع: نواصل العمل لتجهيز القمر الصناعي الجديد توركسات 5B، ومن المتوقع أن يتم إرساله إلى الفضاء في النصف الثاني من العام الجاري.

ولفت إلى أن القمر الصناعي توركسات 6A للاتصالات الذي أنجز بقدرات محلية، سيأخذ مكانه في الفضاء مع حلول عام 2022.

واستطرد: لقد وصلت بلادنا اليوم إلى مستوى تطوير وإنتاج واختبار أقمارها الصناعية الخاصة. وإننا نولي أهمية كبيرة للقدرة المؤسساتية لبلدنا في مجال الفضاء.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تعمل على تطوير قدرتها التنافسية مع العالم في مجال تطوير أجيال جديدة من الأقمار الصناعية.

وفي 8 يناير الماضي، أطلقت تركيا قمرها الصناعي توركسات 5A الذي ينتمي إلى الجيل الخامس، إلى الفضاء بنجاح من قاعدة في كيب كانافيرال الأمريكية، بواسطة صاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبيس إكس.