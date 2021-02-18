أردوغان وبوتين يبحثان هاتفياً سبل التعاون في إعادة إعمار "قره باغ"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعاون ثلاثي لتأهيل شبكه الطرق في إقليم "قره باغ" الأذربيجاينة.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس.

وقال أردوغان "من الممكن أن يتعاون خبراء تركيا وروسيا وأذربيجان لزيادة كفاءة مشاريع إعادة بناء شبكه الطرق في إقليم قره باغ".

ولفت أن مركز المراقبة التركي الروسي في "قره باغ" يؤدي مهامه بنجاح.

وشدد على وجوب بذل المزيد من الجهود المشتركة في كافة المجالات لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

ومنذ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل مركز المراقبة التركي-الروسي مهامه قرب قرية "مرزيلي" التابعة لمحافظة "آغدام" (جنوب غرب).

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في "قره باغ".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.