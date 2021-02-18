اثنان من إرهابيي بي كا كا يستسلمان لقوات الأمن التركي عن طريق عمليات الإقناع

استسلم اثنان من إرهابيي "بي كا كا/ ك ج ك" لقوات الأمن عن طريق عمليات الإقناع، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أن جهود قيادة قوات الدرك ومديرية الأمن في إقناع عناصر المنظمة بتسليم أنفسهم، أثمرت عن انشقاق عنصرين من تنظيم "بي كا كا/ ك ج ك" الإرهابي، واستسلامهما لقوات الأمن.

وأوضح البيان أن العنصرين انضما إلى المنظمة الإرهابية عامي 2014 و2019، وشاركا في أنشطتها مؤخرا بالعراق وسوريا.

تجدر الإشارة أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية عن طريق الإقناع منذ مطلع العام الجاري بلغ 27.