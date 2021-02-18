رئيس الجمعية البرلمانية للناتو يهنئ تركيا في الذكرى الـ69 لانضمامها للحلف

تقدم رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتهنئة لتركيا بمناسبة الذكرى السنوية الـ69 لانضمامها للحلف العسكري.

جاء ذلك في رسالة نشرها جيرالد كونولي، على منصة "ADF120Sec" التي أطلقها منتدى أنطاليا للدبلوماسية مؤخرا، والتي حظيت باهتمام كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في الرسالة: "أهنئ تركيا بمناسبة الذكرى السنوية الـ69 لانضمامها لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "وأهنئ وأشكر الشعب التركي أيضا على مساهمات بلادهم القوية في الأمن والقيم المشتركة".

وتابع كونولي: "منذ انضمامها إلى الناتو عام 1952، كانت تركيا في الصفوف الأمامية لحل العديد من المشاكل التي واجهت الناتو، من التوسع السوفيتي إلى العدوان الروسي في البحر الأسود، ومن الإرهاب إلى حالة عدم الاستقرار على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

وأكد أن تركيا حليف موثوق، وساهمت في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في غرب البلقان وأفغانستان، ولعبت دورًا رئيسيًا من خلال توفير المأوى لملايين اللاجئين.

وعام 1952 حصلت تركيا على عضوية حلف الناتو وهو منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 أبريل/نيسان 1949.

وكانت تركيا الدولة الـ13 في ترتيب الدول المؤسسة للحلف الذي يمثل نظاما للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من أطراف خارجية.

ووقع برتوكول انضمام تركيا للناتو في 17 أكتوبر/تشرين أول 1951، لكنها حصلت على العضوية الرسمية في 18 فبراير/شباط 1952.