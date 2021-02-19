أردوغان: عازمون على تجنيب بلادنا مخاطر التراجع السكاني

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصميم حكومته على تجنيب البلاد مخاطر التراجع السكاني، وأشار أن المرأة التركية تتمتع بتكافؤ الفرص في مجال التعليم في عهد حزب العدالة والتنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته، عبر اتصال مرئي من مقر "حزب العدالة والتنمية" بأنقرة، في مؤتمرات الجناح النسائي للحزب في عدد من الولايات.

وقال الرئيس أردوغان: "انخفض النمو السكاني لدينا إلى النصف تقريبا، وقد نشهد تراجعا في عدد السكان في تاريخ ليس ببعيد إذا استمر هذا الوضع".

وأضاف: "أوروبا تواجه منذ فترة طويلة تهديدا يتمثل بالتراجع السكاني، ولن نسمح بأن تواجه تركيا المصير نفسه".

وشدد الرئيس أردوغان على أهمية المرأة في الحفاظ على مفهوم الأسرة، مشيرا إلى أن انهيار الأسرة في الغرب بدأ مع تسليع المرأة وابعادها عن دورها الأساسي المقدس في المجتمع.

وأشار إلى وجود محاولات لفرض نفس الأمر على تركيا من خلال مخططات تستهدف الأسرة عبر شاشات التلفزة والأفلام والموسيقى والانترنت وغيرها من الوسائط.

وأكد أن المحافظة على ميزات تركيا السكانية يمر عبر الدفاع عن مفهوم الأسرة، وليس التشجيع المادي (لزيادة الانجاب).

وبلغ عدد سكان تركيا 83 مليونا و614 ألفا و362 نسمة في 2020، بزيادة 459 ألفا و365 نسمة على العام السابق.

وتراجعت وتيرة النمو السكاني في البلاد إلى 5.5 في الألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 في الألف عام 2019، وفق معطيات هيئة الاحصاء التركية.

من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن المرأة في تركيا تمتعت بتكافؤ الفرص في مجال التعليم بالمعنى الحقيقي للكلمة في عهد العدالة والتنمية (يتولى السلطة منذ 2002).

كما أشار إلى أن أكبر نسبة تمثيل للنساء في البرلمان، شهدتها تركيا في نفس الفترة أيضا.

ولفت إلى وجود 54 امرأة في الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي المؤلف من 600 مقعد، في الوقت الراهن.

كما أشار إلى وجود وزيرتين ضمن التشكيلة الوزارية للحكومة.

ونوه الرئيس أردوغان أن عدد عضوات الجناح النسائي لحزب "العدالة والتنمية" يتجاوز 5 ملايين و300 ألف امرأة، ويناهز إجمالي عدد أعضاء كافة بقية الأحزاب مجتمعة.