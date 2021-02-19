أردوغان يهنئ رئيس قبرص التركية بليلة الرغائب ويبحث معه آخر تطورات المنطقة

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، آخر التطورات في القضية القبرصية، والمسائل المتعلقة بوباء فيروس كورونا واللقاحات له.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الخميس، بحسب بيان صادر عن رئاسة قبرص التركية.

وهنأ أردوغان نظيره القبرصي بمناسبة "ليلة الرغائب" وهي ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب وفق التقويم الهجري.

وأكد أردوغان أن شعب قبرص التركية ليس وحيدًا في مكافحة وباء كورونا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم كما كانت سابقًا.

بدوره، هنأ تتار نظيره التركي بمناسبة "ليلة الرغائب".

وشدد تتار أن بلاده ستواصل العلاقات الوثيقة والمثمرة مع تركيا.