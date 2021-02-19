أردوغان يبعث برسالة إلى منتدى الأرصاد الجوية للعالم التركي

بعث الرئيس رجب طيب أردوغان برسالة إلى "منتدى الأرصاد الجوية للعالم التركي"، قال فيها إن العالم التركي (الدول الناطقة بالتركية) أظهر أهمية التعاون في مختلف الأصعدة.

هذا والمنتدى من تنظيم أنقرة بمشاركة نائب الرئيس فؤاد أوقطاي ورئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف.

وقال أردوغان في رسالته: "لقد أظهر العالم التركي أهمية التضامن والتعاون والعمل المشترك، في كافة الأصعدة ابتداء من حرب مرتفعات قره باغ، ومرحلة جائحة كورونا ومرورا بالدبلوماسية والدفاع ووصولا إلى الصحة والزراعة والسياحة والطاقة".

وتمنى أردوغان للمنتدى التوفيق وتحقيق أهدافه، مشيرا إلى الدور الذي ستلعبه وزارة الزراعة والغابات التركية في أعمال المنتدى.

وأشار أردوغان إلى أنّ جائحة كورونا سببت آلاما، فقد خلالها الناس الكثير من أحبائهم، مستدركا بأنّ الفترة نفسها شهدت عودة الأراضي الأذربيجانية المحتلة لوطنها الأم، وتحريرها بعد 30 عاما من الاحتلال الأرميني.

وسلط أردوغان الضوء على أهمية التعاون بين الشعوب التركية قائلاً: "نحن عائلة كبيرة من 300 مليون، نتكلم نفس اللغة ونؤمن بنفس الدين، ونتشارك التاريخ والثقافة والحضارة، ولقد رأينا أن مسؤوليتنا تحتم علينا تقوية أواصر الصلة والتعاون بيننا في المرحلة القادمة، وتأسيس الاتحاد التركي للأرصاد الجوية يصب في هذه الرؤية".