انتهاء الاجتماع الفني العاشر بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني

أعلنت وزارة الدفاع التركية انعقاد الاجتماع الفني العاشر بين الوفد التركي ونظيره اليوناني، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الاجتماع الفني العاشر بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني بحث "أساليب فض النزاع" بين البلدين شرقي البحر المتوسط.

وكان الاجتماع التاسع بين الوفدين العسكريين عقد في 5 شباط/فبراير الجاري.

وسبق أن اتفق الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وفي 4 سبتمبر/أيلول 2020، أعلن ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان، وعقد الاجتماع الأول بين الوفدين في 10 من الشهر ذاته بمقر "الناتو"، دون التوصل إلى اتفاق.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يؤكد الجانب التركي على موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.