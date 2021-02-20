تركيا تتسلم قيادة "مجموعة الألغام" بحلف الناتو

تسلمت تركيا من إسبانيا، السبت، قيادة المجموعة الدائمة الثانية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المعنية بالتدابير المضادة للألغام (SNMCMG-2).

وجرى تسليم القيادة لقائد الأسطول التركي الأوراميرال أرجومنت تاتلي أوغلو، خلال مراسم أقيمت في المدرسة الحربية البحرية بمدينة إسطنبول.

وبعد توقيعه على وثيقة الاستلام، قال الأوراميرال تاتلي أوغلو، إن المجموعة ستقوم بمهام في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، لمدة شهرين.

وأشار تاتلي أوغلو في كلمته خلال المراسم إلى أنه ينتظر بصبر نافد تحقيق نجاحات رائعة خلال هذه الفترة.

بدوره، قال العقيد البحري يوسف قره غولّه، الذي سيتولى مهمة كومودور المجموعة المذكورة، إنه يشعر بالفخر لمنحه هذه الفرصة.

ولفت قره غولّه إلى أنه سيؤدي هذه المهية لغاية 16 أبريل/نيسان المقبل.

وانتقلت قيادة المجموعة من سفينة "ESPS Tajo" التابعة للبحرية الإسبانية إلى سفينة "TCG Sokullu Mehmet Paşa" التابعة للبحرية التركية.