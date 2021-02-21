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دبلوماسي أمريكي سابق يصف تصريح خارجية بلاده بشأن مجزرة غارة بـ"الغبي"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.02.2021 11:14
آخر تحديث في 21.02.2021 11:26
المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري

وصف المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، البيان الأول لوزارة الخارجية في بلاده تعقيباً على حادثة استشهاد 13 مواطناً تركياً في غارا بشمال العراق بـ"الغبي"، عازياً ذلك إلى "قلة خبرة" لدى الفريق الجديد في الوزارة.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت في بيانها الأول: "إذا كان قتل المدنيين على يد بي كا كا صحيحاً فإننا ندين ذلك بأشد العبارات"، وهو ما أثار غضباً عارماً في تركيا التي استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد احتجاجاً على الإدانة المشروطة.

وبعد اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً جديداً اتهمت فيه "بي كا كا" بوضوح بالوقوف خلف المجزرة.

وقال جيفري، في تصريح لتلفزيون محلي يوم السبت: "ليس هناك أي خطأ في استخدام جيشكم لإنقاذ 13 رهينة تم اصطحابها إلى خارج البلاد"، قائلاً: "هذا تحرك صائب".

وأضاف: "لا أجد أي طريقة لتبرير التصريح الغبي" الذي أدلت به وزارة الخارجية الأمريكية أول الأمر والذي تضمن الإدانة المشروطة.

وقال جيفري إنه "من الجيد تصحيح المسؤولين الأمريكيين هذا الخطأ بمساعدة المسؤولين الأتراك".

وختم بالقول: "ما حدث يظهر قلة خبرة الفريق الجديد" لوزارة الخارجية الأمريكية.

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