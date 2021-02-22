أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي لدينا يفوق 95 مليار دولار

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغانادعاءات المعارضة حول تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من العملة الأجنبية إلى ما دون الصفر، مؤكداً أن الاحتياطي الحالي للمركزي التركي يفوق 95 مليار دولار.

وأوضح الرئيس التركي أن كافة تعاملات الصرف الأجنبي في بلاده تحصل ضمن إطار القوانين وقواعد السوق.

جاء ذلك خلال مشاركته، الإثنين، في المؤتمر الاعتيادي السابع لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد في ولاية إزمير غربي تركيا.

أكد أردوغان إن بلاده لا تدين لصندوق النقد الدولي "ولو بقرش واحد".

وقال في هذا الخصوص: "عندما تولينا السلطة في البلاد عام ، كانت تركيا مدينة لصندوق النقد الدولي بنحو22,5مليار دولار أمريكي، وقد تمكنا من سداد هذا المبلغ، وعلى المعارضة أن تدرك هذه الحقائق".

وأوضح أردوغان أن تركيا تمكنت من تخطي مرحلة تفشي فيروس كورونا بأقل الخسائر، من خلال التدابير الفعالة والسريعة.

وقال في هذا السياق: "في الوقت الذي تعرضت فيه سلاسل التوريد العالمية لأضرار جسيمة وانكمش فيه الاقتصاد العالمي في كافة المجالات، تمكنا من تخطي هذه المرحلة بأقل الخسائر، من خلال التدابير الفعالة والسريعة".

كما أشار إلى مواصلة حكومة بلاده اتخاذ التدابير اللازمة في الأماكن التي توقف فيها الإنتاج وتنقصها الخدمات، جراء جائحة كورونا.