أردوغان: الإنسانية رسبت في امتحان المهاجرين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الإنسانية رسبت في امتحان التعامل مع أزمة المهاجرين.

جاء ذلك، في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر عن الهجرة، الإثنين، نظمته جامعة "9 أيلول" في ولاية إزمير غربي تركيا.

وقال أردوغان: "الإنسانية لم ترسب (في مسألة المهاجرين) بالبحر المتوسط فقط بل في بحر إيجه ونهر مريج أيضا".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الذين استقبلوا بضع مئات من اللاجئين لأغراض دعائية لا يتحملون مسؤولياتهم حيال هذه الأزمة المتعلقة بأرواح البشر.

وأضاف أردوغان: "تقاسمنا خبزنا مع اللاجئين في حين وضعتهم دول إمكاناتها المادية أضعاف إمكاناتنا بمخيمات".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم 3 مليارات يورو لليونان من أجل 100 ألف طالب لجوء، بينما تخلى عن مسؤوليته تجاه 4 ملايين مثلهم في تركيا.

كما انتقد الولايات المتحدة قائلا: "هؤلاء لا يكترثون بقضية الدفاع عن اللاجئين، وهمهم مختلف، حيث لايزالون مع الإرهاب والإرهابيين".