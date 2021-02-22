تشاوش أوغلو يهنئ "باشاغا" بنجاته من محاولة اغتيال

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، على سلامته والنجاة من محاولة اغتيال تعرض لها أمس الأحد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تشاوش أوغلو مع باشاغا، وفق مصادر دبلوماسية تركية.

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، نجاة "باشاغا" من محاولة اغتيال، أثناء عودته إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور.

وأكدت الوزارة على "سلامة السيد الوزير وعدم تعرضه لأي أذى شخصي".

وتابعت أن مهاجمين استخدموا "سيارة مسلحة نوع "تويوتا 27" مصفحة، قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية، باستعمال أسلحة رشاشة".

من جهة أخرى، ذكرت المصادر الدبلوماسية أن تشاوش أوغلو أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوزبكي عبد العزيز كاميلوف، دون تفاصيل عن فحوى الاتصال.